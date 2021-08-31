Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Ростова»: смягчение лимита должно пойти на пользу клубам

Спортивный директор «Ростова»: смягчение лимита должно пойти на пользу клубам
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал об обсуждении вопроса возможного изменения лимита на иностранных футболистов во время собрания клубов Российской Премьер-Лиги.

«Мы пришли к мнению, что смягчение лимита должно пойти на пользу клубам, особенно тем, которые участвуют в еврокубках. Мы создадим рабочую группу и обсудим, на сколько смягчить, какого критерия должны быть легионеры или без критериев. Мы направили это предложение в РФС.

У нас было обсуждение и высказывался каждый клуб, голосования не было. По итогам встречи Прядкин всё сказал. У нас будут заседания рабочей группы, у нас будут предложения — мы их сообщил», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Новость по теме
РПЛ сформирует рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021