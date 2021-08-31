Спортивный директор «Ростова»: смягчение лимита должно пойти на пользу клубам
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал об обсуждении вопроса возможного изменения лимита на иностранных футболистов во время собрания клубов Российской Премьер-Лиги.
«Мы пришли к мнению, что смягчение лимита должно пойти на пользу клубам, особенно тем, которые участвуют в еврокубках. Мы создадим рабочую группу и обсудим, на сколько смягчить, какого критерия должны быть легионеры или без критериев. Мы направили это предложение в РФС.
У нас было обсуждение и высказывался каждый клуб, голосования не было. По итогам встречи Прядкин всё сказал. У нас будут заседания рабочей группы, у нас будут предложения — мы их сообщил», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Новость по темеРПЛ сформирует рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
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