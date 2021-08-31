Гендиректор «Рубина»: не уверен, что иностранцы поедут в РПЛ за меньшие деньги

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном изменении лимита на легионеров.
«Я за отмену лимита, со стороны лиги выступаю. Было много предложений по формату отмены и смягчения. Кто-то хотел 10+15 и поэтапный период. Со Слуцким я солидарен, считаю, что это пойдёт на пользу.
Я не уверен, что иностранцы поедут за меньшие деньги, но то, что у нас будет больше возможностей брать квалифицированных игроков — да. Также не уверен, что у российских игроков упадут зарплаты. У средних игроков наверно упадут, а у хороших такие же и останутся.
Хочу напомнить, что ещё давно, когда принимался 8+17, Гинер вышел и сказал, что это первый шаг к отмене лимита. Мы сейчас поступательно идём к этому», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 31 августа 2021
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