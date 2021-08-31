Прядкин объяснил создание рабочей группы по вопросу лимита на легионеров
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что все клубы чемпионата согласились на смягчение лимита на иностранных футболистов.
«Все поддержали смягчение. Просто у разных клубов разные подходы, поэтому и создана рабочая группа», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.
Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.
Новость по темеРПЛ сформирует рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
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