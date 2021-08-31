Сайманов: нигде в мире не играют по системе, которую голландцы предлагают для РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о предложении Hypercube для РПЛ.
«Нигде в мире не играют по системе, которую предлагают голландцы. Мы не можем оценить и прибыль, и спортивный принцип. Поэтому нам надо оценить, проработать всё», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс ранее детально рассказал о предлагаемых реформах в Российской Премьер-Лиге. Предлагается формат «Юпитер 16»: сокращение турнира до 24 туров, после чего первые шесть мест чемпионата формируют «золотую» подгруппу, которые разыграют чемпионство и места в еврокубках. Они сыграют по 10 матчей между собой. В «серебряной» подгруппе клубов больше, поэтому те, кто выше в этой группе, получат пять домашних матчей, а те, кто ниже — четыре домашних матча. При этом здесь команды тоже имеют возможность выйти в еврокубки, так как у них будет возможность сыграть с четвёртой командой «золотой» группы.
- 31 августа 2021
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