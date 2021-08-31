«ПСЖ» отклонил предложение «Реала» о трансфере Мбаппе за € 220 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе останется во французском клубе, сообщает Sky Sports.



По информации источника, «Реал» был готов заплатить «ПСЖ» за форварда € 220 млн, однако французский клуб отклонил это предложение. Отмечается, что «Реал» больше не планирует предпринимать попыток заключить сделку до закрытия летнего трансферного окна.



Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.