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РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы

РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы
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Российская Премьер-Лига выпустила заявление по итогам обсуждения инициативы РФС по проведению комплексной реформы чемпионата России. Лига поддержала инициативу.

«Клубы заслушали доклад HyperCube о новом формате РПЛ, который презентовал глава компании Питер Нювенхюйс. Предложенная структура под названием «Юпитер-16» включает в себя два этапа. На первом 16 команд играют 24 тура, на втором участники делятся на две группы: первая шестёрка играет 10 туров, остальные десять команд – 9 туров.

По итогам выступления участники собрания поблагодарили разработчиков за проделанную большую и содержательную работу, при этом отметили, что формат «Юпитер-16» нуждается в дополнительной проработке в ряде принципиальных вопросов, касающихся оценки роста стоимости медиаправ, принципов спортивной справедливости и составления календаря.

Клубы РПЛ поручили президенту лиги Сергею Прядкину и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения РПЛ. РФС, РПЛ и HyperCube вернутся к обсуждению данного вопроса в течение месяца.

Клубы и Лига выступили за смягчение лимита на легионеров. В РПЛ будет организована рабочая группа, задача которой – разработать предложения по количественному и качественному критериям для иностранных футболистов и выработать позицию по срокам вступления изменений в силу.

Общее собрание одобрило предложение РФС по доморощенным игрокам, которое включало в себя переход с сезона-2022/23 на формат «6 воспитанников ассоциации и 2 воспитанника клуба» и последующее изменение формата на «4 воспитанника ассоциации и 4 воспитанника клуба», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

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