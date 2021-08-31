Пеле опроверг информацию о своей госпитализации

Легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал о состоянии здоровья. Ранее сообщалось, что экс-форварда госпитализировали в Бразилии.



«Ребята, я не терял сознание и вполне здоров. Я прошёл плановое медицинское обследование, которое не мог пройти ранее из-за пандемии. Сообщите им, что я не сыграю в следующее воскресенье!» — написал Пеле на своей странице в «Твиттере».

ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос». В составе «Сантоса» он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.