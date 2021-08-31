Антуан Гризманн согласовал условия личного контракта с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн близок к переходу в мадридский «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 30-летний французский футболист согласовал условия личного контракта с мадридским клубом. «Барселона» и «Атлетико» обсуждают последние детали трансфера Гризманна. Сделка может завершиться в ближайшее время.



Гризманн защищает цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. «Атлетико» в минувшем сезоне испанской Ла Лиги с 86 очками стал чемпионом страны.