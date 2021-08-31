Сыновья Месси зачислены в академию «ПСЖ»
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Тьяго Месси и Матео Месси, сыновья нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, перешли в молодёжную академию французского клуба, сообщает L'Equipe.
По информации источника, Матео будет играть за команду «ПСЖ» U7, а Тьяго станет игроком команды французского клуба U10 или U9.
10 августа Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. 29 августа Месси провёл дебютный матч в составе «ПСЖ». Встреча с «Реймсом» завершилась победой парижан со счётом 2:0.
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