ПСВ арендовал у «Бенфики» Винисиуса. Форварда хотел подписать «Зенит»

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус перешёл в ПСВ, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
«26-летний бразильский нападающий арендован у «Бенфики» на два сезона. ПСВ также ведёт переговоры об опции выкупа», — говорится в сообщении.
Винисиус — воспитанник «Сантоса». В Бразилии футболист выступал за «Палмейрас», «Кальденсе» и «Анаполис», после чего уехал в Португалию. Там Винисиус выступал за «Реал» из Келуша, после чего перешёл в «Наполи». Выступал на правах аренды за «Рио Аве», «Бенфику» и «Монако». В 2019 году стал полноценным игроком «Бенфики». В прошлом сезоне он играл в аренде за «Тоттенхэм Хотспур», где забил 10 голов в 22 матчах.
Сообщалось, что «Зенит» видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в «Лион». Ранее стало известно, что сине-бело-голубые отпустят иранца во Францию только в том случае, если найдут ему замену до закрытия летнего трансферного окна.
- 31 августа 2021
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