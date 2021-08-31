ПСВ арендовал у «Бенфики» Винисиуса. Форварда хотел подписать «Зенит»

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус перешёл в ПСВ, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

«26-летний бразильский нападающий арендован у «Бенфики» на два сезона. ПСВ также ведёт переговоры об опции выкупа», — говорится в сообщении.

Винисиус — воспитанник «Сантоса». В Бразилии футболист выступал за «Палмейрас», «Кальденсе» и «Анаполис», после чего уехал в Португалию. Там Винисиус выступал за «Реал» из Келуша, после чего перешёл в «Наполи». Выступал на правах аренды за «Рио Аве», «Бенфику» и «Монако». В 2019 году стал полноценным игроком «Бенфики». В прошлом сезоне он играл в аренде за «Тоттенхэм Хотспур», где забил 10 голов в 22 матчах.

Сообщалось, что «Зенит» видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в «Лион». Ранее стало известно, что сине-бело-голубые отпустят иранца во Францию только в том случае, если найдут ему замену до закрытия летнего трансферного окна.