Опубликованы первые фото Роналду в форме «Манчестер Юнайтед» после возвращения
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере» опубликовала фото нападающего Криштиану Роналду в красной форме.
«То, на что мы никогда не устанем смотреть», — говорится в подписи к фото.
Ранее «Манчестер Юнайтед» опубликовал совместное фото португальского форварда с Алексом Фергюсоном, который тренировал «красных дьяволов» во времена первого периода Роналду в команде.
Напомним, португалец уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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