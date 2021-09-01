Мойес: у Крала большой потенциал. Он сможет адаптироваться к требованиям АПЛ

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в английский клуб на правах аренды.



«Я рад приветствовать Алекса в «Вест Хэм Юнайтед». Он добавит конкуренции в центре поля. Это ещё один молодой талантливый футболист, у которого, как мы считаем, большой потенциал. Он сможет адаптироваться к требованиям английской Премьер-лиги», — приводит слова Мойеса пресс-служба «Вест Хэма».

Напомним, Крал перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский полузащитник принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.