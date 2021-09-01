Мойес: у Крала большой потенциал. Он сможет адаптироваться к требованиям АПЛ
Поделиться
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в английский клуб на правах аренды.
«Я рад приветствовать Алекса в «Вест Хэм Юнайтед». Он добавит конкуренции в центре поля. Это ещё один молодой талантливый футболист, у которого, как мы считаем, большой потенциал. Он сможет адаптироваться к требованиям английской Премьер-лиги», — приводит слова Мойеса пресс-служба «Вест Хэма».
Напомним, Крал перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский полузащитник принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
Новость по теме«Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака»
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
01:00
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:24
-
00:07
- 31 августа 2021
-
23:50
-
23:12
-
23:04
-
22:44
-
22:42
-
22:24
-
22:16
-
22:07
-
21:58
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:45
Партнерский контент