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Валерий Карпин: ничья в матче со сборной Хорватии будет неплохим результатом

Валерий Карпин: ничья в матче со сборной Хорватии будет неплохим результатом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Времени не хватило ни на что. Что-то успели сделать, но понятно, что за 3-4 дня сказать, что мы сделали всё — это обманывать самих себя и всех. Что-то смогли сделать, что-то попытались сделать. Возможно, не до конца, но попытались затронуть все психологические и игровые аспекты.

Подготовить физически и технически за 2-3 дня нереально. Главная мысль была, что мы будем играть в футбол и никого не боимся. Будем выходить на поле и играть с такими же футболистами, как мы. Ничья? Это не будет хороший результат. Будет неплохой», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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