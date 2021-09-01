«Арсенал» заключил контракт с защитником сборной Японии
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Защитник «Болоньи» и сборной Японии Такэхиро Томиясу перешёл в «Арсенал», сообщается на официальном сайте английского клуба. 22-летний японский футболист заключил с лондонской командой долгосрочный контракт.
Напомним, Такэхиро Томиясу выступал за «Болонью» с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний японский футболист принял участие в 1 матче итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2018 года Томиясу вызывается в национальную команду Японии.
Лондонский «Арсенал» в 3 матчах не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Тоттенхэм Хотспур», в 3 встречах набравший 9 очков.
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