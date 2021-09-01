«Эвертон» объявил о переходе Саломона Рондона на правах свободного агента

31-летний венесуэльский форвард Хосе Саломон Рондон, ранее выступавший за китайский «Далянь Про», перешёл в английский «Эвертон», подписав двухлетний контракт на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба «ирисок» на официальном сайте клуба.
«Я действительно рад вернуться в английскую Премьер-лигу. Это турнир, в котором мне нравилось играть и где я чувствовал поддержку болельщиков в каждой игре.
Меня переполняет гордость от того, что я буду защищать цвета такого прославленного клуба, как «Эвертон». Не могу дождаться, когда надену футболку «ирисок» и воссоединюсь с Рафаэлем Бенитесом, тренером, который изменил моё понимание игры. Я действительно благодарен ему за веру, которую он проявил ко мне», — прокомментировал переход в «Эвертон» Рондон.
Напомним, вторую часть сезона-2020/2021 Рондон провёл в России, выступая за московский ЦСКА на правах аренды. В 13 матчах во всех турнирах ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее в чемпионате России он также выступал за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит».
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