Месси в «ПСЖ», Роналду в «МЮ» и Лукаку в «Челси» — самые яркие сделки трансферного окна

Закрывшееся летнее трансферное окно подарило болельщикам много ярких эмоций от переходов звёздных футболистов – «Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку наиболее громких сделок этого межсезонья.

Разумеется, возглавляют этот рейтинг наиболее именитые действующие футболисты мирового футбола – 34-летний аргентинец Лионель Месси, перешедший во французский «Пари Сен-Жермен» по окончании контракта с «Барселоной», и 36-летний португалец Криштиану Роналду, вернувший в английский «Манчестер Юнайтед», перейдя из туринского «Ювентуса» за € 15 млн.

Наиболее дорогостоящими переходами стали трансферы Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» (€ 117,5 млн) и Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» (€ 115 млн).

Среди других интересных трансферов можно отметить следующие: