Месси в «ПСЖ», Роналду в «МЮ» и Лукаку в «Челси» — самые яркие сделки трансферного окна

Закрывшееся летнее трансферное окно подарило болельщикам много ярких эмоций от переходов звёздных футболистов – «Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку наиболее громких сделок этого межсезонья.
Разумеется, возглавляют этот рейтинг наиболее именитые действующие футболисты мирового футбола – 34-летний аргентинец Лионель Месси, перешедший во французский «Пари Сен-Жермен» по окончании контракта с «Барселоной», и 36-летний португалец Криштиану Роналду, вернувший в английский «Манчестер Юнайтед», перейдя из туринского «Ювентуса» за € 15 млн.
Наиболее дорогостоящими переходами стали трансферы Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» (€ 117,5 млн) и Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» (€ 115 млн).
Среди других интересных трансферов можно отметить следующие:
- Джейдон Санчо – из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» (€ 85 млн);
- Серхио Рамос – из мадридского «Реала» в «ПСЖ» (свободный агент);
- Рафаэль Варан – из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (€ 40 млн);
- Ашраф Хакими – из «Интера» в «ПСЖ» (€ 60 млн);
- Давид Алаба – из «Баварии» в мадридский «Реал» (свободный агент);
- Серхио Агуэро – из «Манчестер Сити» в «Барселону» (свободный агент);
- Мемфис Депай – из «Лиона» в «Барселону» (свободный агент);
- Эдуардо Камавинга – из «Ренна» в мадридский «Реал» (€ 31 млн);
- Деотшанкюль Юпамекано – из «РБ Лейпциг» в «Баварию» (€ 42,5 млн);
- Мануэль Локателли – из «Сассуоло» в «Ювентус» (аренда);
- Тэмми Абрахам – из «Челси» в «Рому» (€ 40 млн);
- Жоржиньо Вейналдум – из «Ливерпуля» в «ПСЖ» (свободный агент);
- Джанлуиджи Доннарумма – из «Милана» в «ПСЖ» (свободный агент);
- Бен Уайт – из «Брайтона» в «Арсенал» (€ 58,5 млн);
- Родриго Де Пауль – из «Удинезе» в мадридский «Атлетико» (€ 35 млн);
- Сауль Ньигес – из «Атлетико» в «Челси» (аренда).
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