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В Ла Лиге подтвердили переходы Гризманна в «Атлетико» и де Йонга в «Барселону»

В Ла Лиге подтвердили переходы Гризманна в «Атлетико» и де Йонга в «Барселону»
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«Барселона» и мадридский «Атлетико» успели зарегистрировать важные переходы в последние минуты трансферного окна. Об этом информирует авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, Ла Лига подтвердила переходы 30-летнего французского форварда Антуана Гризманна из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико», а 31-летний нидерландский форвард Люк де Йонг из «Севильи», знакомый Рональду Куману по работе в сборной, пополнил состав сине-гранатовых.

Сообщалось, что «матрасники» арендуют Гризманна с правом выкупа за € 40 млн, а в случае с де Йонгом предполагается обычная аренда.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

На счету Люка де Йонга в сезоне-2020/2021 48 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

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