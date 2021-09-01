«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» 29-летнего вингера Пабло Сарабию
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29-летний испанский крайний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия пополнил состав лиссабонского «Спортинга» на правах аренды. Об этом информирует официальный сайт парижан.
Напомним, что Сарабия перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из испанской «Севильи» за € 18 млн и с тех пор провёл за клуб 79 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
Всё в том же 2019 году ему удалось дебютировать и за сборную Испании в матче квалификации к Евро-2020 с Румынией (2:1). Сарабии удалось оказаться в заявке сборной и на сам чемпионат Европы – 2020, на котором он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.
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