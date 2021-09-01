Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» 29-летнего вингера Пабло Сарабию

«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» 29-летнего вингера Пабло Сарабию
Комментарии

29-летний испанский крайний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия пополнил состав лиссабонского «Спортинга» на правах аренды. Об этом информирует официальный сайт парижан.

Напомним, что Сарабия перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из испанской «Севильи» за € 18 млн и с тех пор провёл за клуб 79 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Всё в том же 2019 году ему удалось дебютировать и за сборную Испании в матче квалификации к Евро-2020 с Румынией (2:1). Сарабии удалось оказаться в заявке сборной и на сам чемпионат Европы – 2020, на котором он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.

Новость по теме
«ПСЖ» отклонил предложение «Реала» о трансфере Мбаппе за € 220 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021