«Мы не сможем заменить его». «Спартак» попрощался с Кралом отсылкой на слова Гвардиолы

Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычном аккаунте клуба в «Твиттере» оригинально попрощалась с 23-летним чешским полузащитником Алексом Кралом, перешедшим на правах аренды в английский «Вест Хэм Юнайтед».
«Спартак» опубликовал в «Твиттере» видео прощания главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с аргентинским форвардом «горожан» Серхио Агуэро, перебравшимся в каталонскую «Барселону». Тогда в прощальной речи Гвардиола со слезами на глазах произнёс фразу: «Он такой хороший. Его невозможно заменить. Мы не сможем заменить его. Это невозможно». Именно этот отрывок опубликовала пресс-служба «Спартака», отреагировав на пост об объявлении Алекса Крала игроком «Вест Хэма».
Публикация доступна в «твиттере» московского «Спартака».
Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
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