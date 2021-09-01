«Кристал Пэлас» объявил о трансфере Эдуара с отсылкой на песню The Stone Roses

Английский «Кристал Пэлас» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего «Селтика» Одсонна Эдуарда.
23-летний французский футболист заключил с «орлами» четырёхлетний контракт. Подробности сделки не разглашаются. По информации СМИ, речь идёт о сумме около € 16 млн. В ролике, посвящённомтрансферу Одсонна, «Кристал Пэлас» обыграл созвучность фамилии Эдуард с английским словом adored из песни культовой группы The Stone Roses «I wanna be adored».
Видео можно посмотреть в аккаунте «Кристал Пэлас» в «Твиттере».
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны казанского «Рубина». Российский клуб сделал предложение по Эдуарду в размере € 18 млн. Интерес к форварду «Селтика» также проявлял «Бордо». Клуб из Франции готов был заплатить за Одсонна аналогичную сумму.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Эдуард стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии: на его счету 31 матч и 18 голов. В нынешнем сезоне француз успел провести за «Селтик» три матча и забить два гола.
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