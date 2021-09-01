Форвард «Монпелье», которым интересовался «Зенит», перешёл в «Ренн»

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд перешёл в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, «Ренн» приобрёл 27-летнего француза, подписав контракт на четыре года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 15 млн.

В сезоне-2020/21 Лаборд провёл 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и девять результативных передач. Француз стал лучшим бомбардиром своей команды в Лиге 1, а также занял пятое место в списке лучших снайперов первенства. Лаборде защищает цвета «Монпелье» с 2018 года, а до этого выступал за «Бордо».

Напомним, в мае СМИ сообщали об интересе к Лаборду со стороны «Зенита», а сам игрок, в свою очередь, признавался, что также не против трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.