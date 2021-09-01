Форвард «Монпелье», которым интересовался «Зенит», перешёл в «Ренн»
Поделиться
Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд перешёл в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По информации СМИ, «Ренн» приобрёл 27-летнего француза, подписав контракт на четыре года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 15 млн.
В сезоне-2020/21 Лаборд провёл 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и девять результативных передач. Француз стал лучшим бомбардиром своей команды в Лиге 1, а также занял пятое место в списке лучших снайперов первенства. Лаборде защищает цвета «Монпелье» с 2018 года, а до этого выступал за «Бордо».
Напомним, в мае СМИ сообщали об интересе к Лаборду со стороны «Зенита», а сам игрок, в свою очередь, признавался, что также не против трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
06:52
-
06:39
-
06:20
-
05:37
-
05:18
-
04:48
-
04:24
-
03:50
-
03:26
-
02:50
-
02:36
-
02:24
-
02:07
-
02:00
-
01:25
-
01:00
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:24
-
00:07
- 31 августа 2021
-
23:50
-
23:12
-
23:04
-
22:44
-
22:42
-
22:24
-
22:16
-
22:07
-
21:58
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:29
-
21:20
Партнерский контент