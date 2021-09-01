«Барселона» объявила о переходе Люка де Йонга из «Севильи»

Официальный сайт «Барселоны» сообщил о переходе нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

31-летний футболист из Нидерландов перешёл в состав каталонского клуба на правах аренды. В прошлом сезоне за «Севилью» футболист провёл 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Футболист знаком нынешнему тренеру сине-гранатовых Рональду Куману по работе в сборной Нидерландов.

Ранее представители Ла Лиги сообщали, что трансфер де Йонга в «Барселону» и аренда Антуана Гризманна с правом выкупа в «Атлетико» были зарегистрированы в последние минуты летнего трансферного окна.

После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.