Крал ушёл в «Вест Хэм» вслед за Влашичем, Гризманн вернулся в «Атлетико». Главное к утру

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал ушёл в «Вест Хэм» вслед за игроком ЦСКА Николой Влашичем, Антуан Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико» из «Барселоны», «Реал» подписал Эдуарду Камавингу, а Валерий Карпин определился с составом сборной на матч с Хорватией. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака».

2. «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа за € 40 млн.

3. Карпин сообщил, что определился со стартовым составом сборной России на матч с Хорватией.

4. Хавбек «Ренна» Камавинга перешёл в «Реал».

5. «Эвертон» объявил о переходе Саломона Рондона на правах свободного агента.

6. Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».

7. «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» о трансфере Мбаппе за € 220 млн.

8. «Челси» официально подтвердил аренду Сауля из мадридского «Атлетико».

9. «Лейкерс» объявили о возвращении Рондо.

10. Россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг Открытого чемпионата США — 2021.

11. РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы.

12. Российский пловец Вдовин победил на Паралимпиаде с мировым рекордом.

13. «Динамо» пыталось купить корейского форварда «Бордо» за € 13 млн.

14. «Тоттенхэм» купил Эмерсона у «Барселоны» за € 25 млн.

15. Форвард «Ростова» Давид Тошевски перешёл в польский клуб на правах аренды.