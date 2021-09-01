Крал ушёл в «Вест Хэм» вслед за Влашичем, Гризманн вернулся в «Атлетико». Главное к утру

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал ушёл в «Вест Хэм» вслед за игроком ЦСКА Николой Влашичем, Антуан Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико» из «Барселоны», «Реал» подписал Эдуарду Камавингу, а Валерий Карпин определился с составом сборной на матч с Хорватией. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака».
2. «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа за € 40 млн.
3. Карпин сообщил, что определился со стартовым составом сборной России на матч с Хорватией.
4. Хавбек «Ренна» Камавинга перешёл в «Реал».
5. «Эвертон» объявил о переходе Саломона Рондона на правах свободного агента.
6. Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».
7. «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» о трансфере Мбаппе за € 220 млн.
8. «Челси» официально подтвердил аренду Сауля из мадридского «Атлетико».
9. «Лейкерс» объявили о возвращении Рондо.
10. Россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг Открытого чемпионата США — 2021.
11. РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы.
12. Российский пловец Вдовин победил на Паралимпиаде с мировым рекордом.
13. «Динамо» пыталось купить корейского форварда «Бордо» за € 13 млн.
14. «Тоттенхэм» купил Эмерсона у «Барселоны» за € 25 млн.
15. Форвард «Ростова» Давид Тошевски перешёл в польский клуб на правах аренды.
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