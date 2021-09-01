Гарри Кейн отреагировал на ситуацию с несостоявшимся трансфером в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил уверенность в том, что ситуация с несостоявшимся переходом в «Манчестер Сити» не испортила его репутацию.

«Испортилась ли моя репутация? Нет, я так не думаю. Люди в футбольной индустрии понимают все тонкости. Я был спокоен в этой ситуации. Когда ты находишься внутри этого и знаешь правду, то твоя совесть чиста. Шумиха будет всегда. В моей карьере случались взлёты и падения, это часть процесса.

Мои знакомые могут сказать, что я являюсь профессиональным спортсменом, посвятившим жизнь футболу. Так будет и дальше. Моей целью всегда было завоевание трофеев с «Тоттенхэмом», — приводит слова Кейна talkSPORT.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»

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