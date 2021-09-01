«Ньюкасл» подписал мексиканского форварда Сантьяго Муньоса

«Ньюкасл Юнайтед» сообщил о переходе 19-летнего форварда «Сантос Лагуна» Сантьяго Муньоса на правах аренды.
«Игрок сборной Мексики до 23 лет Сантьяго Муньос присоединился к академии клуба в рамках 18-месячной арендной сделки. Футболист, родившийся в США, перешёл из мексиканской команды высшего дивизиона «Сантос Лагуна», где он дебютировал в прошлом году и забил три гола, а также отдал три результативные передачи в 13 матчах чемпионата.
На международном уровне он помог Мексике выиграть чемпионат КОНКАКАФ среди юношей до 17 лет, забив пять голов, и был частью команды, занявшей второе место на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Бразилии. Также он принимал участие в квалификации олимпийского турнира 2020 года. Сделка предусматривает возможность подписания Муньоса на постоянной основе», — сообщает пресс-служба английского клуба.
Отметим, в фильме «Гол!» случился похожий трансфер — герой картины, мексиканский форвард Сантьяго Муньес перешёл в «Ньюкасл».
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