«Странная новость». Вратарь «МЮ» рассказал, как в команде отреагировали на переход Роналду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал, как в команде отреагировали на известие о возвращении португальского форварда Криштиану Роналду.

«Как обычно в подобных ситуациях, игроки всё узнают последними. Это была странная новость. Перед этим ходили слухи, что он может перейти в другую команду из Манчестера. В нашем тренажёрном зале есть большое изображение Криштиану. Многие игроки шутили по поводу того, что с ним случится, если Роналду осмелится перейти в «Сити».

В течение дня всё изменилось очень быстро. Это было невероятное известие. Вся команда была в восторге, не только молодые игроки. Именно по реакции старших игроков я осознал, насколько это большое событие», — приводит слова Гранта talkSPORT.

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

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