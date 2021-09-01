«Странная новость». Вратарь «МЮ» рассказал, как в команде отреагировали на переход Роналду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал, как в команде отреагировали на известие о возвращении португальского форварда Криштиану Роналду.
«Как обычно в подобных ситуациях, игроки всё узнают последними. Это была странная новость. Перед этим ходили слухи, что он может перейти в другую команду из Манчестера. В нашем тренажёрном зале есть большое изображение Криштиану. Многие игроки шутили по поводу того, что с ним случится, если Роналду осмелится перейти в «Сити».
В течение дня всё изменилось очень быстро. Это было невероятное известие. Вся команда была в восторге, не только молодые игроки. Именно по реакции старших игроков я осознал, насколько это большое событие», — приводит слова Гранта talkSPORT.
В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.
Видео победного гола Мэйсона Гринвуда
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