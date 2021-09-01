Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич остался без клуба

Бывший нападающий московского «Локомотива Петар Шкулетич, выступавший за «Монпелье», расторг контракт с клубом. 31-летний серб находится в статусе свободного агента.

Шкулетич перешёл в «Монпелье» в июне 2018 года. За французский клуб сербский футболист провёл 59 матчей, забил четыре гола, отдал две голевые передачи.



До «Монпелье» предыдущим клубом Шкулетича был «Генчлербирлиги». Игрок перешёл в турецкий клуб после того, как московский «Локомотив» в мае 2017 года сообщил о расторжении контракта с ним. Шкулетич перешёл в «Локомотив» из белградского «Партизана» в 2015 году и сыграл за московскую команду 47 матчей, забив 12 голов.



В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 форвард провёл 23 матча, в которых забил три гола.