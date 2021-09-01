Форвард «Химок» перешёл в «СКА-Хабаровск» на правах аренды

Нападающий «Химок» Камран Алиев перешёл в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Арендное соглашение 22-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022. Алиев будет выступать за «СКА-Хабаровск» под 11-м номером.



«Добро пожаловать в Хабаровск, Камран!» — говорится в сообщении пресс-службы «СКА-Хабаровска».



Алиев стал игроком основной команды подмосковных «Химок» в 2017 году. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. По итогам минувшего сезона «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Чемпионом страны в сезоне-2020/2021 стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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