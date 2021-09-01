Кто должен занять место в воротах сборной России в матче с Хорватией?
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В сборную России на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года были вызваны пять вратарей. Кто из них, по вашему мнению, должен занять место в воротах сборной России в матче с Хорватией?
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.
Встречу сборных России и Хорватии обслужит бригада судей из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. В роли резервного рефери выступит Эйтан Шмулевич. За VAR будут отвечать судьи Давид Фуксман и Рой Рейншрейбер.
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