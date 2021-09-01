Россия — Хорватия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Россия — Хорватия в прямом эфире можно будет на Первом канале.



Встречу обслужит бригада судей из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Эйтан Шмулевич.



Напомним, помимо встречи с Хорватией, сборной России в сентябре предстоит провести ещё два матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.