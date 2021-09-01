История и статистика личных встреч сборных России и Хорватии

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборные России и Хорватии встречались друг с другом четыре раза. Дважды победу одерживала хорватская национальная команда, ещё две встречи завершились вничью со счётом 0:0. Последний раз Россия и Хорватия играли между собой в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, проходившего в России. Тогда сборные сыграли вничью в основное время встречи (2:2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась Хорватия (4:3). Хорватская команда дошла до финала турнира, где уступила Франции (2:4).