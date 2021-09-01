Россия — Хорватия: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на Первом канале

Сегодня, 1 сентября, пройдёт встреча сборных России и Хорватии. Игра 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Хорватия. В прямом эфире эту встречу можно будет посмотреть на Первом канале.



Матч обслужит израильская бригада судей во главе с Роем Рейншрейбером. Ассистенты — Рой Хассан и Идан Яркони. В роли резервного рефери выступит Эйтан Шмулевич.



Напомним, помимо встречи с Хорватией, сборной России в сентябре предстоит провести ещё два матча отборочного турнира ЧМ-2022. 4 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 7 сентября пройдёт матч с Мальтой. Соперниками сборной России по группе H также являются команды Словении и Словакии.