Россия — Хорватия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 начнётся в 21:45
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Хорватия. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на Первом канале.
Встречу обслужит бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. В роли ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Эйтан Шмулевич.
Напомним, в сентябре сборная России также сыграет с национальными командами Кипра и Мальты. Встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года состоятся 4 и 7 сентября соответственно. В группе H также выступают сборные Словакии и Словении.
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