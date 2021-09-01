Россия — Хорватия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 начнётся в 21:45

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Хорватия. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на Первом канале.



Встречу обслужит бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. В роли ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Эйтан Шмулевич.

Напомним, в сентябре сборная России также сыграет с национальными командами Кипра и Мальты. Встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года состоятся 4 и 7 сентября соответственно. В группе H также выступают сборные Словакии и Словении.