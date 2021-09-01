Форвард «Крыльев Советов» Онугха близок к переходу в «Рубин»

Нападающий «Крыльев Советов» Герман Онугха, права на которого принадлежат датскому «Вайле», близок к переходу в «Рубин», сообщает телеграм-канал «Инсайдлар». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Казанский клуб подпишет контракт с Онугхой в ближайшее время. Россиянин перейдёт в «Рубин» на правах аренды до конца сезона. У казанцев будет право выкупа.



Нынешний сезон 25-летний Онугха начал в Самаре, но аренда в «Крылья Советов» была прервана. В четырёх матчах РПЛ он не отметился результативными действиями.

Онугха присоединился к «Крыльям Советов» в начале июля. В прошлом сезоне Онугха выступал за «Вайле», проведя в общей сложности 33 матча, забив 12 голов и сделав одну результативную передачу. Датский клуб выкупил права на Онугху у «Краснодара».