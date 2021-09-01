«Локомотив» объявил о заключении контракта с хавбеком «Утрехта» Керком

Полузащитник «Утрехта» Гирано Керк перешёл в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников.
Соглашение 25-летнего нидерландского футболиста с клубом рассчитано на четыре года. Керк будет выступать за «Локомотив» под 7-м номером. Керк стал первым игроком из Нидерландов в истории московского клуба.
«Рады видеть тебя в нашей команде, Гирано!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Напомним, Керк выступал за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».
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