Бенжамен Менди по ошибке считал, что его поместят в тюремную камеру в VIP-крыле

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди ошибочно считал, что он будет находиться в привилегированных условиях во время пребывания в изоляторе до судебного заседания, сообщает Mirror. Футболисту были предъявлены обвинения в четырёх случаях изнасилования и в преступлениях социального характера.

Бенжамен рассчитывал, что его отпустят домой, но вместо этого его перевезли в тюрьму категории «Б» в Ливерпуле.

По информации источника, Менди сообщили, что его камера будет находиться в крыле для «уязвимых заключённых» (VP), но футболист ослышался и решил, что его поместят в VIP-камеру. Заседание суда состоится 10 сентября.

В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

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