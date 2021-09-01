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Корниленко подтвердил интерес «Крыльев Советов» к защитнику «Рубина» Бегичу

Корниленко подтвердил интерес «Крыльев Советов» к защитнику «Рубина» Бегичу
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Рубина» Силвие Бегича.

«В самое ближайшее время обо всем объявим на официальном сайте. Действительно, Бегич нам интересен», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Сообщалось, что Силвие Бегич до закрытия летнего трансферного окна перейдёт в «Крылья Советов». Казанцы отдадут 28-летнего хорвата в аренду до конца сезона.

Ранее «Рубин» сообщил об уходе полузащитника Дарко Йевтича. 28-летний швейцарский футболист продолжит карьеру в АЕК. К греческой команде он присоединится на правах аренды, срок которой не уточняется.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» на своём поле сыграет с «Уралом». Встреча состоится после паузы на игры сборных, 12 сентября.

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