Червиченко предположил, за счёт чего сборная России обыграет Хорватию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

«Сегодня жду от сборной победы. Хотя, даже если сегодня мы сыграем вничью, ничего катастрофического не случится. Могу сказать одно: проигрывать категорически нельзя. Если сборная сможет выиграть и хорошо сыграть, то это покажет уровень нашего футбола и наших спортсменов. В отличие от предыдущего тренера, Карпин собрал всех самых готовых, самых лучших на своих позициях: все скоростные, молодые, нет личных предпочтений или предпочтений старожилам. Футболисты собраны по принципу лучших на сегодняшний момент. Хорватов можно обыграть за счёт молодости, скорости, дерзости, которой они не будут от нас ожидать. Нам в подспорье то, что у них возрастные центральные защитники: Вида, Ловрен, отсутствует Модрич. Позитив есть, осталось сделать дело и выиграть.



Не понимаю негодования некоторых, которые прямо кипят от того, что вызвали пять вратарей — хоть шесть! Сейчас важно посмотреть всех, у сборной будет три игры. На сегодняшний день у нас два вратаря. Кафанов должен выбирать, кто из них займёт вратарскую позицию. Против хорватов должен стоять либо Максименко, либо Гильерме. В пользу Александра — его огромный рост, реакция, прыгучесть, он много спасает. В пользу Гильерме играет его огромный опыт, он точно не хуже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.