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Червиченко рассказал, чем Карпин точно не хуже Черчесова

Червиченко рассказал, чем Карпин точно не хуже Черчесова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил главного тренера сборной России Валерия Карпина с экс-наставником команды Станиславом Черчесовым.

«Не могу ручаться, рискнёт ли Карпин выпустить Миранчука, Головина и Захаряна вместе. Во что будет играть сборная, станет понятно, когда мы увидим стартовый состав. В тактике Валерий Георгиевич разбирается точно не хуже Черчесова — он всё-таки полевой игрок в прошлом. Он должен больше понимать на поле, чем вратарь. Сейчас Карпину важно оценить игроков, их физическую форму, связи между друг другом. Всё, что можно выставить в самом сильном формате, будет сегодня на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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