Гризманн трогательно попрощался с фанатами «Барселоны»

Форвард Антуан Гризманн, который перешёл в «Атлетико», попрощался с болельщиками «Барселоны».
«Дорогие «кулес»! Прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал всё ради футболки «Барселоны» и стал частью истории великого клуба. Ухожу с грустью в сердце из-за того, что не смогу больше насладиться вашим присутствием на трибунах, но горжусь, что стал одним из ваших фанатов», — написал Гризманн в «Твиттере».
Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, что в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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