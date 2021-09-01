Эдерсон прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес поделился эмоциями от продления контракта с «горожанами».
«Это очень много значит для меня, я счастлив в «Манчестер Сити» и в этом городе. Моя семья здесь отлично устроилась. Я чувствую любовь болельщиков. Мои дети ходят здесь в школу, жене нравится быть в Манчестере. Всё складывается позитивно, а это значит, что моя работа ценится. Надеюсь продолжить упорную работу с преданностью делу, чтобы помочь команде выигрывать трофеи. Последние четыре года мы завоёвываем трофеи и хотим продолжать в том же духе. Я буду прикладывать все усилия, чтобы это произошло», — приводит слова Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити».
Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. Новое соглашение 28-летнего вратаря с «горожанами» рассчитано до 2026 года.
- 1 сентября 2021
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