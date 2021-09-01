Роналду: очень счастлив вернуться домой спустя 12 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от возвращения в английский клуб.
«Каково снова называться игроком «Манчестер Юнайтед»? Как вы знаете, у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я играл здесь в 18 лет и, конечно же, очень счастлив вернуться домой спустя 12 лет. Так что я очень рад и с нетерпением жду начала моей первой игры», — приводит слова Роналду пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
36-летний португалец ранее подписал с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила € 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере € 8 млн.
Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
- 1 сентября 2021
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