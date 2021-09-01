«Барселона» работает над продлением контракта с Куманом
Поделиться
«Барселона» намерена продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, сообщает Mundo Deportivo.
Действующий контракт нидерландского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. По информации источника, руководство «Барселоны» связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании сезона-2021/2022.
Куман возглавил «Барселону» в 2020 году. Под руководством нидерландского специалиста каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.
«Барселона» в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (7).
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
16:15
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:17
-
15:15
-
14:56
-
14:52
-
14:40
-
14:29
-
14:26
-
14:06
-
14:01
-
13:46
-
13:45
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:09
-
12:57
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:34
-
12:14
-
12:12
-
12:02
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
Партнерский контент