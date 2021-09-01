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«Барселона» работает над продлением контракта с Куманом

«Барселона» работает над продлением контракта с Куманом
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«Барселона» намерена продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт нидерландского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. По информации источника, руководство «Барселоны» связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании сезона-2021/2022.

Куман возглавил «Барселону» в 2020 году. Под руководством нидерландского специалиста каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.

«Барселона» в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (7).

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