«Барселона» работает над продлением контракта с Куманом

«Барселона» намерена продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, сообщает Mundo Deportivo.



Действующий контракт нидерландского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. По информации источника, руководство «Барселоны» связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании сезона-2021/2022.



Куман возглавил «Барселону» в 2020 году. Под руководством нидерландского специалиста каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.



«Барселона» в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (7).