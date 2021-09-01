Роналду: у меня отличные отношения с Сульшером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером.

«Думаю, возвращение в «МЮ» — лучшее решение. На мой взгляд, это правильно. Я перешёл из «Юве» в «Юнайтед», это новая глава. Я счастлив и рад, и хочу продолжать снова творить историю, попытаться помочь «Манчестеру» добиться отличных результатов, выиграть трофеи и стать первым.



Мы переписывались с Сульшером, но, конечно, у меня будет время поговорить с ним лицом к лицу, чтобы узнать, чего он от меня ждёт. Как известно, я играл с ним два или три года в «Манчестер Юнайтед», так что у меня с ним хорошие отношения, но теперь у нас другие роли — я игрок, а он тренер. Но это не имеет значения, у меня с ним отличные отношения, и, как уже говорил, я нахожусь в «МЮ», чтобы помочь команде достичь своих результатов, и тренер может рассчитывать на меня во всём, в чём захочет. Так что я открыт ко всему», — приводит слова Роналду пресс-служба «Манчестер Юнайтед».