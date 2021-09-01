Гарри Магуайр: считаю Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

«Конечно, это великолепно. Я сейчас сосредоточен на игре за сборную Англии, но это прекрасное пополнение для команды. Я считаю его величайшим футболистом в истории. Я уверен, что он окажет большое влияние на команду как на поле, так и за его пределами. Многие игроки смогут у него учиться и добиваться прогресса. Он точно усилит нашу команду благодаря своим бомбардирским способностям. С нетерпением жду нашей встречи через несколько дней», — сказал Магуайр на пресс-конференции.

Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Роналду выступал за мадридский «Реал».

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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