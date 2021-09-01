«Лион» объявил о заключении контракта с Жеромом Боатенгом
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«Лион» на официальном сайте объявил о трансфере защитника Жерома Боатенга. Контракт 32-летнего немецкого футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 год защитник вызывался в национальную команду Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. До «Баварии» Жером играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Гамбург» и берлинская «Герта».
«Лион» в 4 матчах набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (12). В следующем туре чемпионата Франции «Лион» дома сыграет с «Страсбургом». Встреча состоится 12 сентября.
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