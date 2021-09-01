Футболисты сборной России вспомнили школьные годы. Видео

Сборная России на YouTube-канале опубликовала видео, в котором игроки национальной команды вспоминают детские годы и отвечают на вопросы о школе.

"#НашиПарни вспомнили свои школьные годы. Миранчук, Смолов, Зобнин и Дюпин рассказали о своих оценках, любимых и нелюбимых предметах, шпаргалках и прогулах, первой школьной любви, а также о том, что им дала школа", — говорится в описании видео.

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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