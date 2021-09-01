Рабьо вызван в сборную Франции. Он заменит Канте

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте завтра, 2 сентября, покинет расположение сборной Франции, сообщается на официальном сайте федерации футбола Франции (FFF).



Канте вернётся в «Челси» из-за повреждения левой лодыжки. Вместо него в сборную Франции вызван полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо.



Напомним, сегодня, 1 сентября, сборная Франции проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Боснии и Герцеговины. 4 сентября подопечным Дидье Дешама предстоит встретиться со сборной Украины, а 7 сентября французская команда сыграет с Финляндией.



Сборная Франции в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира ЧМ-2022.

Новость по теме Глава Федерации футбола Франции: Мбаппе хотел, чтобы я публично защищал его после Евро