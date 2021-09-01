«Интер» планирует бесплатно подписать Инсинье в 2022 году

«Интер» не отказался от идеи подписать нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Calciomercato.

После отклонённого неаполитанцами предложения о трансфере, «Интер» хочет бесплатно заполучить форварда. Если Инсинье не договорится с «Наполи» о новом контракте, в дело вступит миланский клуб. Инсинье хочет получать около € 7 млн в год, и неаполитанцы вряд ли смогут удовлетворить его запросы, в отличие от «Интера».

Сообщалось, что «Интер» был готов купить Инсинье за € 15 млн, а также хочет включить в сделку чилийского полузащитника нерадзурри Алексиса Санчеса. Руководство «Наполи» хотело получить за Лоренцо € 30 млн. Инсинье по-прежнему не может договориться с «Наполи» о новом контракте. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2022 года.



Инсинье является воспитанником «Наполи», а в прошлом сезоне забил 19 голов и отдал 7 результативных передач в 35 матчах Серии А.