Сын Роналду будет играть в юношеской команде «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, будет выступать за юношескую команду «красных дьяволов», сообщает A Bola.



По информации источника, Роналду-младший будет играть за команду, возраст футболистов которой не превышает 12 лет. Его одноклубником станет Кай Руни, сын бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.



36-летний португалец ранее подписал с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила € 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере € 8 млн.



Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

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